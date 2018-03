Dall'Hellas Verona al terrorismo: espulso dall'Italia ex calciatore

I due anni nell'Hellas VeronaArrivato in Italia appena tredicenne dalla Francia passando per Ventimiglia, il giovane aveva ottenuto un permesso di soggiorno regolare perché ospitato dagli zii. Una volta diventato maggiorenne inizia la carriera calcistica nell'Hellas Verona dove resta dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2016, prendendo uno stipendio da ventiduemila euro all'anno. Dopo esser stato estromesso dalla squadra per insufficenti capacità tecniche il ragazzo non sopporta quella bruciante umiliazione e, mentre rischia l'invalidità del permesso di soggiorno, inizia, così, a provare odio e risentimento verso l'Occidente.