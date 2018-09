Cosenza, medico puliva seppie in ospedale: licenziato

Durante l'orario di lavoro in ospedale, un medico si recava in un bagno e, utilizzando un lavandino, puliva le seppie. Del comportamento dell'uomo, in servizio nell 'ospedale di Praia a Mare (Cosenza) , è venuta a conoscenza, attraverso alcuni video messi in rete, la Direzione strategica dell'Azienda sanitaria provinciale che ha immediatamente disposto il licenziamento del medico.

L'antefatto - Tutto è iniziato quando l'editore del quotidiano Il Meridione, Gino Domenico Spolitu, dalla sua pagina Facebook ha dato notizia di un video in circolazione in cui si vedrebbe un medico intento a pulire del pesce fresco nel lavabo di uno dei bagni dell'ospedale. Successivamente Spolitu, per dimostrare la sua buona fede, ha pubblicato una foto in cui si vede chiaramente un medico intento a pulire delle seppie con ancora addosso i pantaloni color arancio tipici del personale del 118. "Naturalmente, quella che pubblico è solo una delle foto disponibili, tutte facenti parte del famoso video", spiega l'editore. "Il video lo consegnerò solo alla Magistratura. Io non denuncio nessuno, ma denuncio il fatto in sé. Mi attendo le immediate dimissioni di ogni responsabile, a qualsiasi livello superiore al dottore in questione, l'immediato allontanamento dal servizio di questo dottore, le immediate dimissioni del Direttore A.S.P. di Cosenza, Dott. Mauro e le immediate dimissioni del Commissario Governativo, Ing. Scura. Da chi ha potuto o voluto dubitare della mia buona fede, mi attendo solo due parole di scuse".