Nel corso della puntata di "Dalla vostra parte" in onda giovedì 23 novembre, l'inviato Michel Dessì si è recato ad Alicudi, nell'arcipelago delle isole Eolie, alla scoperta della scuola più piccola d'Europa. Infatti su questo territorio vivono circa 50 abitanti di cui solo quattro bambini e per garantire loro un regolare apprendimento sono impegnate ben cinque insegnanti. Si tratta di un vero e proprio record, considerando la presenza di oltre una maestra per ogni alunno. La scuola, però, rischia di chiudere, proprio perchè i docenti scappano poco dopo aver messo piede sull'isola e questa situazione non è molto gradita dai genitori.