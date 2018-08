Champagne per tutti al Billionaire, maxi conto per un magnate Usa: 150mila euro

Maxi conto al Billionaire , il celebre locale fondato da Flavio Briatore a Porto Cervo , per un magnate americano. Il milionario, riporta La Nuova Sardegna, ha infatti pagato 150mila euro, di cui due terzi per bottiglie di champagne , nel corso dello scorso weekend. Il "paperone" Usa ha fatto portare al suo tavolo una bottiglia "Mathusalem" di Cristal (sei litri), dal costo di 30mila euro; dopo sono arrivate nel privé due portantine a piramide da 50 bottiglie l'una di Dom Perignon.

L'arrivo delle bottiglie, spiega sempre La Nuova Sardegna, è stato accompagnato come da tradizione del locale dal sottofondo della colonna sonora del film "Rocky". Il magnate si è dimostrato "generoso" anche nei confronti degli altri presenti nella discoteca, con bollicine per tutti. Lo champagne è stato consumato nel giro di due serate, che per il facoltoso americano si sono concluse con l'acquisto di una giacca in coccodrillo nella boutique del locale. Lo scontrino finale del fine settimana, appunto, è stato di 150mila euro.