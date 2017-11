La vittima tenta una fuga disperata ma il killer lo sorprende alle spalle nel cortile di una casa di campagna, si piega per prendere la mira, poi spara. Unico testimone, un cane che si allontana impaurito. Un omicidio in diretta quello di Francesco Calcagno, 58enne bracciante agricolo di Palagonia, in provincia di Catania ucciso lo scorso 23 agosto. Adesso queste immagini registrate da una telecamera di sorveglianza potrebbero dare un nome al sicario. I carabinieri hanno diffuso il video del delitto nella speranza che qualcuno, anche in forma anonima, possa dare indicazioni utili per risalire al killer.