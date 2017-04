Castelluccio di Norcia, arrivano i trattori: iniziata la semina della lenticchia

"E' una giornata storica: oggi, insieme alle nostre lenticchie, dovrà rinascere tutto il territorio", è il grido di speranza degli agricoltori di Castelluccio di Norcia dove, grazie all'aiuto dell'Esercito, sono tornati i trattori per la prima semina del dopo sisma. Un risultato importante dopo le proteste di due settimane fa, quando gli allevatori avevano manifestato la loro rabbia per l'impossibilità di raggiungere il paese in tempi brevi, a causa delle strade interrotte. Oggi finalmente la svolta.