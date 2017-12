Castellanza, per la benedizione di Natale arriva il kit "fai da te"

"Versare l'acqua benedetta nella ciotola, disporsi davanti al presepe con tutta la famiglia e pregare possibilmentra tra il 17 e il 24 dicembre". Queste le istruzione consegnate da don Walter Magni a fedeli di una parrocchia di Castellanza, in provincia di Varese. Invece della tradizionale benedizione nelle case, quest'anno il sacerdote ha deciso di inviare un kit per la preghiera "fai da te" da eseguire in presenza delle famiglie. "La nostra scelta ha motivazioni profonde" ha commentant don Magni.