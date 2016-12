Caserta, partorisce a 62 anni:mamma e bambino stanno bene

Dopo alcune difficioltà alla 34 settimana la donna si è presentata alla clinica. Il dottor Stefano Palmieri , che dirige il reparto di ginecologia e ostetricia, dichiara: "Abbiamo fatto in modo di arrivare all'inizio del nono mese e poi si è deciso di procedere al cesareo." Anche se era possibile un moderato rischio di emorragia non si hanno avute complicanze e a detta dello stesso Palmieri: "Sia la mamma che il piccolo stanno bene e l'equipe è raggiante."

Sulle prossime ore il dottor Palmieri commenta:"Non so se la madre riuscirà ad allettare il piccolo qualora ce ne fossero le condizioni certamente sì. Comunque ne discuteremo con il neonatologo. Vediamo, intanto, se arriva la montata lattea nelle prossime ore." La gravidanza, seppur a lieto fine, rimane un caso straordinario tanto che in letteratura medica non si presentano altri casi di parti oltre i 60 anni. Con l'avanzare dell'età, infatti, i rischi di ipertensione, aborto e anomalie cromosomiche aumentano notevolmente. Infatti il dottor Palmieri ricorda: "Con l'equipe che dirigo ci teniamo a sottolineare che questi sono casi rari, che comportano enormi rischi. Tutto è andato bene ma non è datto che gravidanze analoghe possano avere lo stesso esito."