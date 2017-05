Carabinieri a Mattino 5: ecco perché è così difficile trovare Igor

"Abbiamo di fronte un criminale estremamente pericoloso, ma non mi sembra il fenomeno che è stato dipinto." Esordisce così, nello studio di Mattino 5, il "Comandante Alfa" dei Carabinieri, commentando il video in cui Igor "Il russo" rapina il bar di Davide Fabbri. Incompetenza e sangue freddo sono le caratteristiche che lo contraddistinguono: "Ormai non ha nulla da perdere, per questo è così pericoloso. E' molto avvantaggiato dal territorio, che conosce bene, ed essendo solo ci sono meno margini di errore". Il Comandante esclude però una formazione militare: "Da come tiene il fucile non mi sembra una persona addestrata."