Salerno, bimbo mangia pastasciutta e si sente male: muore in ospedale

Un bambino britannico di 7 anni è morto in seguito a un grave malore che l'ha colto dopo aver mangiato in un ristorante di Scala, in provincia di Salerno. Il piccolo era in vacanza con la famiglia in Costiera amalfitana. La Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta per stabilire le cause del decesso e ha disposto l'esame autoptico.

Stando alla stampa locale la famiglia britannica in vacanza sulla costiera amalfitana si era fermata per pranzare in un ristorante a Scala. Ai gestori i genitori della vittima avevano chiesto per il bimbo solo una pasta al pomodoro a causa di una forte intolleranza al lattosio. Il bimbo dopo aver mangiato si è sentito male e sono stati chiamati i soccorsi.



Il 118 arrivato sul posto lo ha trovato in arresto cardiaco e dopo 15 minuti di massaggio è riuscito a farlo tornare a battere. Ma la situazione cerebrale era molto compromessa. Inutile anche il trasferimento all'ospedale Santobono di Napoli dove è stato sottoposto a intervento chirurgico per rimuovere un edema cerebrale.



Dopo diverse ore di coma farmacologico il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Ora la procura indaga per capire se il malore è stato causato da uno shock anafilattico per latticini presenti nel suo piatto. Forse la pasta è stata preparata con latte e derivati oppure durante la preparazione della pietanza è venuto in contatto con questi alimenti.