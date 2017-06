Napoli, sentenza storica: un anno di reclusione a proprietario di pappagalli usati per dare i numeri del lotto

Cantano vittoria gli animalisti della Campania. Dopo anni di denunce e sequestri è arrivata la prima condanna a un proprietario di pappagallini mutilati usati per dare per strada i numeri per giocare al lotto in cambio di spiccioli. Un anno di reclusione è la pena inflitta a un uomo di Acerra (Napoli) per maltrattamento di animali. "Ormai è sempre più difficile vedere in giro persone che fanno illegalità del genere, ma non bisogna abbassare la guardia", è il commento dei rappresentanti di Verdi e Lipu Campania, da sempre in prima linea contro questa forma di "sfruttamento".