Napoli, lancia figlio da balcone Madre accusata di tentato omicidio

Una donna in cura per problemi psichici ha lanciato il figlio di un anno dal balcone di un'abitazione che si trova al primo piano di un edificio. E' avvenuto a Ottaviano, in provincia di Napoli. Il bambino è stato soccorso e ricoverato in prognosi riservata. La donna, che in un primo momento aveva parlato di un incidente, ha ammesso le sue responsabilità ed è stata fermata con l'accusa di tentato omicidio.