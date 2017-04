Napoli, la prende a calci e pugni perché non vuole indossare il burqa: arrestato

I carabinieri hanno arrestato a Sant'Anastasia (Napoli) un marocchino di 51 anni per aver preso a calci e pugni sua moglie 28enne, secondo lui "colpevole" di non voler indossare il burqa. L'uomo è accusato di sequestro di persona, minaccia aggravata e maltrattamenti in famiglia. Dopo averla picchiata e accusata di comportarsi "all'occidentale", il marocchino ha rinchiuso la moglie in bagno per impedirle di chiamare i soccorsi.