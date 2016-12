Napoli, giovane picchiato a sangue per aver difeso la sua ragazza

A Napoli un 24enne ha difeso la sua ragazza che era diventata oggetto di pesanti apprezzamenti da parte di due sconosciuti, di cui uno minorenne. E per questo è stato picchiato selvaggiamente, riportando varie ferite al volto. Il fatto è avvenuto nella notte in piazza Monteoliveto. Il giovane è stato soccorso e portato all'ospedale "Loreto Mare" dove è stato giudicato guaribile in 30 giorni.

Secondo il racconto della vittima gli aggressori, dopo aver seguito la coppia, hanno iniziato a infastidire i due arrivando anche a spintonare la giovane. A questo punto il ragazzo ha cercato di difendere la fidanzata ma i teppisti hanno reagito violentemente pestandolo a sangue.

Immediatamente sono partite le indagini che potrebbero avere una svolta con la visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Dopo aver picchiato il 24enne si sono allontanati in direzione di piazza del Gesù.



