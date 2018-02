Napoli, GdF scopre due depositi di finti iPhone X: erano smartphone Android

Un guscio Apple ma un cervello Android : gli smartphone sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli a Casoria sposavano l'ambito e moderno design dell' iPhone X con il sistema operativo concorrente, più economico e di più semplice contraffazione. Ai clienti finali arrivavano in mano dei dispositivi che in tutto e per tutto sembravano della Mela morsicata ma che poi funzionavano senza iOs.

Due i depositi clandestini che sono stati scoperti: al loro interno venivano assemblati i componenti e i normali smartphone Android venivano esteticamente modificati nel più costoso Iphone X.



I prodotti - dotati di sistema operativo Android ma con interfaccia del tutto identica all'omologa versione iOs, giungevano in Italia da Hong Kong in forma scomposta e privi di scocca esterna. A questo punto gli autori della contraffazione si dedicavano al packaging, così fedele all'originale da ingannare anche i più attenti doganieri.



Tra i 12 mila articoli a cui i finanzieri hanno messo i sigilli ci sono anche altri articoli di lusso come repliche di orologi con i marchi di note griffe come Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Iwc, Panerai, Frank Muller, Omega, tutti finemente contraffatti e completi finanche di cofanetto corredato di garanzia e di tagliando di attestazione della qualitaà. Una persona è stata denunciata. Intercettate e bloccate numerose spedizioni.