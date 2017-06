Napoli, armato di coltello in metro: passeggeri feriti nella ressa

Il racconto di una testimone oculare - "Era un uomo alto di pelle scura, forse un mulatto, aveva una bandana sulla testa e portava dei pantaloni aderenti. L'ho notato già alla Stazione Università, dove sono salita. Una volta sul treno, affollato, è passato accanto a me e ad altri passeggeri ed ha sollevato la maglietta, lasciando vedere un coltello lungo e affilato". La donna, una 35 enne di Napoli, ha sussurrato ad alcuni vicini che c'era un uomo armato di coltello, ma nel frattempo altri passeggeri si sono accorti della sua presenza ed hanno cominciato ad accalcarsi verso la porta del vagone.



"L'uomo ha gridato qualcosa di incomprensibile, poi il treno è giunto alla stazione di Colli Aminei, e la gente è corsa via urlando. Nella ressa, alcuni sono caduti a terra, mentre altri hanno preso d'assalto le scale mobili" conclude la testimone. I Vigilantes di servizio nella stazione sono intervenuti e sono riusciti a disarmare l'uomo, in attesa dell'arrivo della Polizia. Per arrestarlo i poliziotti hanno ingaggiato una colluttazione.