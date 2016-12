Napoli, 63enne trans sgozzato in auto La polizia ha fermato un 30enne

Il cadavere di un 63enne transessuale, Salvatore Piscopo, è stato trovato con un profondo taglio alla gola all'interno di un'auto in Viale Giochi del Mediterraneo, alla periferia occidentale di Napoli . A chiamare il 113 sono stati alcuni passanti, che pensavano che l'uomo all'interno dell'auto fosse svenuto. Per l'omicidio la polizia ha già fermato una persona, un giovane italiano di 30 anni.

Sono stati alcuni passanti a segnalare alla polizia una persona priva di sensi all'interno di una Fiat 500, ferma sul marciapiedi di Viale Giochi del Mediterraneo, strada frequentata anche da prostitute e transessuali. La segnalazione è giunta alle 2.30 circa, ma all'arrivo dei soccorsi per Piscopo non c'era più nulla da fare.



Oltre all'ipotesi della lite, non si esclude che Salvatore Piscopo possa essere stato vittima di un tentativo di rapina sfociato nell'aggressione mortale.