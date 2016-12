Caserta, senzatetto si fa arrestare per garantirsi un pasto caldo a Natale

A Natale meglio in galera con vitto e alloggio assicurato che in strada. E' quello che ha riferito Modou Sarr, trentasettenne senzatetto originario del Gambia, che pur di farsi arrestare e assicurarsi così un tetto e un pasto caldo, ha dato fuoco a un'auto in sosta all'interno di un distributore di carburante a San Tammaro, nel Casertano.