Caserta, difese l'amica aggredita da ex geloso: morta donna

Tre giorni fa i carabinieri della stazione di Castel Volturno sono intervenuti in via delle Dune dove era stata segnalata una violenta aggressione che aveva coinvolto cittadini nigeriani. I militari hanno accertato che il 39enne aveva accoltellato prima un uomo e quindi una donna che erano in compagnia della sua ex compagna; quindi se l'era presa con quest'ultima, vero obiettivo della violenta aggressione. La 44enne Binta Sani, ricoverata a Castel Volturno, è morta questa mattina, mentre l'uomo è tuttora in prognosi riservata.