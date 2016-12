Camorra, maxi operazione dei carabinieri a Napoli: 90 arresti

Vasta operazione anti camorra a Napoli, alla quale hanno partecipato oltre 300 carabinieri, per la cattura di una novantina di persone accusate di far parte, a vario titolo, del clan "D'Amico" che controlla tutte le attività illecite nella periferia est della città. I reati ipotizzati dalla Dda sono associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio, estorsione, narcotraffico, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco.