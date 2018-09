Camorra: in video fasi omicidio a Napoli, ma nessuno denuncia

Killer in azione tra donne e studenti in pieno centro a Napoli: un video mostra i frame di un omicidio di camorra portato a termine il 17 novembre dell'anno scorso quando a Napoli, in piazzetta Santa Teresa agli Spagnoli, venne ucciso Gennaro Verrano, 38 anni. Secondo quanto emerge dalle immagini, molte persone, soprattutto una decina di donne, avrebbero visto il killer in azione ma nessuno avrebbe denunciato.