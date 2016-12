Benevento, appalti truccati al Comune: 10 arresti. Buste offerte lette con strumento ottico chirurgico

I carabinieri di Benevento hanno eseguito dieci arresti, nei confronti fra gli altri di un dirigente del Comune ed alcuni imprenditori edili, in relazione ad appalti truccati per lavori pubblici relativi al progetto "Più Europa". Dalle indagini, coordinate dalla Procura, è emerso che per conoscere in anteprima le offerte contenute nelle buste sigillate veniva utilizzato un sofisticato strumento ottico usato in chirurgia specialistica.