Babygang mettono a ferro e fuoco Napoli: scontri con polizia

Sassi e bottiglie contro le forze dell'ordine a Napoli, momenti di tensione in diverse aree della città ed una poliziotta colpita ad un piede (ma regolarmente in servizio) per i falò legati alla ricorrenza di Sant'Antonio Abate in vista della quale si accumula legname che viene poi dato alle fiamme da bande di ragazzini spesso fuori controllo. Nei quartieri spagnoli gruppi di ragazzini stanno erigendo barriere coi loro roghi.