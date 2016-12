foto Ansa

06:29

- Oltre 200 persone stanno partecipando al presidio promosso dal Comitato di lotta cassaintegrati, davanti allo stabilimento Fiat di Pomigliano d'Arco (Napoli), per chiedere il rientro di tutti i cassaintegrati e il salario garantito per tutti. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine. Alcune decine di lavoratori sono già entrate in fabbrica, anticipando il loro ingresso anche di alcune ore per evitare i blocchi dei manifestanti.