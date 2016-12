Ischia multa i mega yacht: Abramovich se ne va

foto LaPresse

10:31

- Multe salatissime per i mega yacht, e i vip rinunciano a Ischia. L’ultimo della serie è il patron del Chelsea, Roman Abramovich, che proprio ieri ha dato la disdetta alla società napoletana cui si era rivolto per l’assistenza. Il magnate russo va ad aggiungersi alle oltre 50 defezioni giunte negli ultimi giorni: ricchi sì, ma non al punto da accollarsi spese ritenute ingiustificate.