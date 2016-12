Napoli, preside sospende 680 studenti su 800

foto LaPresse Correlati Bari, carota gigante al provveditorato

- Colpevoli di essersi ribellati alla decisione della nuova preside di non concedere 20 minuti di intervallo, 680 degli 800 studenti del liceo "Labriola" di Napoli sono stati sospesi. Una decisione che ha fatto scalpore e che ha attirato le critiche dei genitori. Gli alunni dell'istituto, per mostrare la loro contrarietà al provvedimento, avevano manifestato per 20 minuti, in assoluto silenzio, nel giardino della scuola.