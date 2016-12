Da Napoli alla Calabria il Sud trema

foto Ansa 08:37 - Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato alle 23.22 nel Tirreno meridionale. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro è stato localizzato a 480 chilometri di profondità al largo del golfo di Napoli, a una cinquantina di chilometri dal capoluogo campano, alcune miglia a sudovest dell'isola di Anacapri. - Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato alle 23.22 nel Tirreno meridionale. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l'epicentro è stato localizzato a 480 chilometri di profondità al largo del golfo di Napoli, a una cinquantina di chilometri dal capoluogo campano, alcune miglia a sudovest dell'isola di Anacapri.

La scossa è stata avvertita anche nell'isola di Ischia. Nonostante la magnitudo di una certa entità, non sono stati registrati danni né a cose né a persone. Soltanto un po' di comprensibile panico.



Ma non soltanto in Campania la terra ha tremato. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata infatti registrata poco dopo le 6 del mattino al confine tra Calabria e Basilicata, tra le province di Cosenza e Potenza. Il sisma ha avuto ipocentro a 8,2 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni cosentini di Laino Borgo, Laino Castello e Mormanno, e di quelli potentini di Rotonda e Viggianello.