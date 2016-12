Rapiscono una bimba per costringerla al matrimonio, presi padre e figlio montenegrini

foto Afp

- Hanno rapito una bambina di 10 anni, loro connazionale, per costringerla a sposarsi. Due montenegrini, padre e figlio, sono stati arrestati dai carabinieri a Giugliano, nel Napoletano. I due, di 48 e 23 anni, già noti alle forze dell'ordine, vivevano in un campo nomadi. Sono accusati di sequestro di persona e lesioni personali. Non hanno esitato a picchiare anche la madre della bimba, destinata a nozze forzate proprio con il 23enne.