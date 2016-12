foto Ansa

- Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza di custodia in carcere nei confronti del direttore de "L'Avanti", Valter Lavitola: sono così state accolte le richieste dei pm Curcio, Piscitelli e Woodcock. Lavitola è detenuto nell'ambito dell'inchiesta sui finanziamenti all'editoria e sulla corruzione internazionale per appalti a Panama. Il legale di Lavitola: "Le decisioni dei Tribunali non si commentano, ma si impugnano".