foto Ansa

09:40

- Prestava denaro ai colleghi in difficoltà economiche con tassi usurai del 50%. In questo modo un imprenditore è riuscito ad accumulare un consistente patrimonio personale. L'uomo è stato arrestato dalla Guardia di finanza a Casalnuovo, nel Napoletano. I militari hanno sequestrato 150 immobili, tra appartamenti e hotel, auto di lusso, conti correnti e quote societarie per un valore di oltre 100 milioni di euro.