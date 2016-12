Napoli, 36enne trovata morta: fermato il compagno

foto Ansa 15:36 - Una donna di 36 anni è stata trovata morta in un'abitazione a Villaricca, nel Napoletano; a ucciderla sarebbe stato il compagno, un 59enne già fermato dalla polizia e ora sotto interrogatorio. Ad avvertire gli agenti è stato il fratello dell'uomo. Non è però ancora chiaro se la donna sia morta cadendo durante un litigio con il compagno o se sia stata colpita con un corpo contundente. - Una donna di 36 anni è stata trovata morta in un'abitazione a Villaricca, nel Napoletano; a ucciderla sarebbe stato il compagno, un 59enne già fermato dalla polizia e ora sotto interrogatorio. Ad avvertire gli agenti è stato il fratello dell'uomo. Non è però ancora chiaro se la donna sia morta cadendo durante un litigio con il compagno o se sia stata colpita con un corpo contundente.

L'uomo accusato di avere ucciso la compagna è Michele Perrotta, 59enne poliziotto in pensione.



Quando sul posto sono arrivati i soccorritori, Perrotta era visibilmente scosso; da una prima ricostruzione egli stesso avrebbe tentato di rianimare la giovane compagna. Il litigio sarebbe avvenuto nella camera da letto dopo che l'uomo, come faceva ogni mattina, aveva accompagnato la loro bimba alla vicina scuola elementare.



Al rientro la compagna era in casa e tra i due sarebbe sorto un diverbio per futili motivi. Dalle parole ai fatti il passo è stato breve. Quando Perrotta si e' reso conto di avere commesso un gesto inconsulto ha cercato di rianimare la compagna e poi ha chiamato i soccorsi ma per la donna non c'era più nulla da fare. I vicini li descrivono come una coppia tranquilla. Nella palazzina di via Leonardo da Vinci abitavano da un paio d'anni.



Nessuno aveva pensato che potesse accadere tra loro una tragedia simile: mai segnalati litigi e contrasti. E neanche questa mattina si sono udite urla e richieste d'aiuto, come racconta una donna che abita vicino alla loro casa. Per questo la vicenda ha destato maggiore clamore tra chi li conosce.