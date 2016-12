Spala la neve, 90enne muore

12:21

- Un 90enne, Gennaro De Anseris, è morto ieri sera a San Sossio Baronia, in Irpinia, dopo aver spalato la neve. L'anziano, che viveva da solo, era rimasto bloccato nella sua abitazione: per tutta la mattinata ha cercato di liberare l'accesso alla strada, e lo sforzo gli ha causato un infarto. A Gesualdo, invece, è esplosa una bombola di gas che alimentava una stufa in un'abitazione: una persona è rimasta ferita.