Tenta dare fuoco a moglie e figlia

11:47 - Un 51enne di Sant'Antimo (Napoli) ha tentato di uccidere la moglie e la figlia di 9 anni, ma è stato fermato e arrestato dai carabinieri. L'uomo ha prima cosparso di liquido infiammabile le due, non contento, ha poi tentato di colpirle con un coltello da cucina. La lite è nata per futili motivi. Non era la prima volta che si verificavano episodi di violenza entro le mura domestiche. Il 51enne è stato condotto nel carcere di Poggioreale.