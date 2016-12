Sisma di magnitudo 4.2 tra Campania a Molise, paura e gente in strada

12:36 - Paura tra Campania e Molise per una scossa di terremoto avvertita poco dopo le 8.10. Il sisma, di magnitudo 4.2, ha avuto epicentro nel Casertano ma è stato sentito distintamente anche a Napoli e nel Molisano. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha localizzato la scossa nei monti del Matese. Al momento non si registrano danni a cose o persone anche se molti sono scesi in strada per lo spavento.

Scossa avvertita anche a Isernia, evacuate le scuole - La forte scossa, seguita alcuni minuti dopo da una di magnitudo 2.6 e da un terza di magnitudo 3.7, è stata sentita in maniera molto chiara anche nella zona di Nola, in alcune aree del Sannio e a Isernia. Nella città molisana gli studenti sono stati fatti uscire, in via precauzionale, dalle scuole.



Caos anche davanti alle scuole a Campobasso dove i genitori hanno riportato i figli a casa. Scuole chiuse anche nel comune di Boiano.