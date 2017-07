Caldo torrido, tra martedì e mercoledì 16 città con il bollino rosso

L'attuale ondata di caldo africano, la quinta della stagione, sarà eccezionale per durata, intensità ed estensione. Quella iniziata oggi sarà probabilmente la settimana più calda dell'estate con punte anche oltre i 40°c. Tutta Italia coinvolta: tra le città più calde Bologna, Firenze, Alghero e Roma.



Il record tra i capoluoghi va a Ferrara: percepiti 46° - Ferrara conquista, tra i capoluoghi, il record della temperatura percepita: 46 gradi alle 18, secondo i rilievi dell'Aeronautica Militare, anche se il termometro segnava 35 gradi. Record assoluto per Capo San Lorenzo, in Sardegna, con 49 gradi percepiti alle ore 16 e temperatura reale di 33 gradi; a Termoli, sensazione di calore pari a 45 gradi alle 18. Sempre secondo l'Aeronautica Militare, temperature percepite intorno ai 40 gradi in diversi capoluoghi, 43 a Trapani, 38 a Roma.