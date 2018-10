Maltempo, i nubifragi sferzano il Sud: trovati morti mamma e un figlio. Ancora disperso il fratellino

Crollato un ponte - A causa del maltempo è crollato il ponte delle Grazie, sulla strada provinciale 19, nel comune di Curinga (Catanzaro). Numerosi smottamenti hanno interessato altre strade. Sulla stessa provinciale un ulteriore smottamento ha interessato due vetture. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco non si sono registrati danni a persone. Famiglie evacuate per esondazioni e rischio frane - Alcune famiglie sono state evacuate a causa delle esondazioni e del rischio frane dovute ai nubifragi che hanno colpito soprattutto la provincia di Catanzaro. A San Vito sullo Ionio, l'evacuazione è stata disposta a causa delle esondazioni di fiumare e torrenti. In particolare il torrente Scorsone è straripato in più punti, travolgendo alberi, strade, muri e palificazioni delle linee elettriche. L'acqua ha raggiunto il metro e mezzo di altezza. Evacuati anche a Monterosso Calabro per una grossa frana. Premier Conte: "Costante contatto con protezione civile" - "Seguo con apprensione l'evolversi degli eventi in Calabria dopo l'ondata di maltempo che ha colpito alcune aree della regione. Sono in contatto costante con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli che si sta recando sul posto per monitorare la situazione". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Maltempo nel Lametino, morti una giovane mamma e il figlio Ansa 1 di 17 Ansa 2 di 17 Ansa 3 di 17 Ansa 4 di 17 Carabinieri 5 di 17 Carabinieri 6 di 17 Carabinieri 7 di 17 Carabinieri 8 di 17 Carabinieri 9 di 17 Carabinieri 10 di 17 Carabinieri 11 di 17 Carabinieri 12 di 17 Carabinieri 13 di 17 Ansa 14 di 17 Ansa 15 di 17 Vigili del Fuoco 16 di 17 Vigili del Fuoco 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

In arrivo nuova ondata di maltempo - Il rischio di nubifragi è esteso per altri due giorni al Sud e sono previste piogge nel weekend anche al Centro-Nord. In tutta Italia è in arrivo una nuova ondata di maltempo a causa di un vortice di bassa pressione. A Catania scuole chiuse e allerta gialla dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città. Istituti chiusi anche a Catanzaro, Crotone e Soverato dove l'allerta meteo ha raggiunto il livello arancione.



Volo diretto a Lamezia Terme dirottato a Bari per maltempo - Disavventura per i passeggeri di un volo Milano - Lamezia Terme partito giovedì sera e dirottato a Bari in piena notte a causa del maltempo che si è abbattuto sulla Calabria. Le 153 persone a bordo del volo Easyjet dovevano partire come da programma alle 19:25 dall'aeroporto di Milano Malpensa per raggiungere lo scalo calabrese. Decollato con un'ora di ritardo l'aereo, dopo aver sorvolato la Calabria, è stato dirottato verso l'aeroporto di Bari Palese a causa di un nubifragio che ha colpito Lamezia Terme. Qui, dalle 23, i passeggeri, stanchi e affamati, sono rimasti in attesa di informazioni. In molti si sono domandati perché Bari, città con pochi collegamenti con la Calabria, e non Napoli. Qualcuno ha dato in escandescenze quando è stato comunicato che i bus sarebbero partiti venerdì mattina, con dodici ore di ritardo rispetto all'arrivo previsto a cui si devono aggiungere almeno altre cinque ore per arrivare a Lamezia Terme.



Piove in uffici tribunale Catania - Cascate d'acqua dentro gli uffici della cancelleria del tribunale di Catania in via Crispi e in una sala di udienza. Nella quarta sezione distaccata l'acqua caduta dai lucernari, con guarnizioni che non tengono, sul tetto ha allagato gli uffici, le scrivanie, carte: il tutto è documentato in alcuni video registrati mentre l'acqua cadeva copiosa.