Incidenti, scontro tra un'ambulanza e un Tir nel Cosentino: tre feriti

Scontro frontale sulla statale 106, in Calabria, tra un'ambulanza in codice rosso e un Tir. Tre persone sono rimaste ferite, una in modo grave, nell'impatto tra i due mezzi. L'incidente è avvenuto all'altezza di Villapiana mentre la vettura di soccorso stava effettuando un sorpasso. Sul posto sono intervenuti la Polstrada e i carabinieri. Il tratto stradale è stato chiuso al traffico e la circolazione viene deviata sulla viabilità secondaria.