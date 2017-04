Crotone, maestre d'asilo picchiano i bimbi: intervengono i carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro, nel Crotonese, hanno notificato la misura della sospensione dall'insegnamento fino al termine dell'anno scolastico emessa a due maestre di un asilo statale. Schiaffi, calci alle gambe, tirate di capelli e minacce di morte a bambini di 3 anni, pare fossero all'ordine del giorno. Alcuni dei bimbi venivano chiusi per brevi periodi anche in un'aula buia.

Le due avrebbero maltrattato ripetutamente i bimbi sottoponendoli a vessazioni e prevaricazioni continue. In alcuni casi i piccoli sarebbero anche stati graffiati e strattonati ed i loro oggetti, come zaini e scarpe, gettati fuori dall'aula. Le indagini hanno preso il via dalle dichiarazioni di diversi genitori.



Gli investigatori hanno installato telecamere in vari punti della scuola trovando conferma delle vessazioni subite dai piccoli che, per l'accusa, avrebbero subito una involuzione della personalità con un diffuso senso di timore e di rifiuto della scuola.