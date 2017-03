Catanzaro, selfie con il treno in corsa: tredicenne travolto e ucciso, due salvi

Un treno regionale ha investito a Soverato ( Catanzaro ) un tredicenne, uccidedolo. L' incidente è avvenuto lungo la linea jonica. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, il ragazzo con altre due persone stavano attraversando i binari in un punto dove non esistono passaggi a livello, ma in quel momento è giunto il convoglio che li ha travolti. Gli altri due minorenni, rimasti illesi, sono fuggiti per la paura.

Ha raccontato l'accaduto ai militari il macchinista del treno, che è sotto shock. Al momento dell'incidente, il convoglio stava viaggiando in direzione Reggio Calabria.



La vittima era di Petrizzi (Catanzaro) una paese poco lontano da Soverato. I tre stavano camminando lungo i binari e, nel momento dell'impatto, stavano attraversando un ponte. I due sopravvissuti, secondo quanto hanno riferito i carabinieri, avrebbero deciso di scappare per timore delle conseguenze della loro decisione di camminare, senza che ce ne fosse alcuna necessità, lungo i binari.



Selfie con il convoglio in corsa la causa - Secondo quanto ipotizzano gli investigatori i tre potrebbero essere rimasti vittime di un gioco perverso. Infatti i tre, tutti tredicenni, volevano farsi un selfie con lo sfondo del treno in arrivo, cercando di resistere il piu' possibile sui binari prima del passaggio del convoglio. Un gioco che si è trasformato, però, in tragedia.