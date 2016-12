foto Ansa

01:00

- Un operaio 32enne, Giuseppe Crisafi, è stato ferito in un agguato a Caulonia (Reggio Calabria) da tre colpi di fucile caricato a pallettoni. L'uomo era nel giardino davanti a casa quando qualcuno, forse una sola persona, gli ha sparato ferendolo in varie parti del corpo. Portato nell'ospedale di Locri non dovrebbe essere in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Roccella Ionica.