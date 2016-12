foto LaPresse

- Una suora di 74 anni, Francesca Carone, di Altamura (Bari), è annegata mentre faceva il bagno lungo la costa vibonese, in località Le Grazie, tra Tropea e Parghelia. La religiosa, insieme alle consorelle, gestiva un asilo privato a Tropea. Quando i medici del 118 sono arrivati non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. Gli accertamenti sulle cause dell'annegamento sono condotti dalla guardia costiera.