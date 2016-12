foto Ap/Lapresse

21:21

- E' stato trovato morto in fondo a una grotta Valerio Nunziata, il sub di 29 anni, di origini campane ma residente a Scalea (Cosenza), disperso da ieri sera nelle grotte dell'Isola di Dino in Calabria. Il corpo era in fondo ad una grotta lunga 120 metri, ad una profondità di 16 metri sotto il livello del mare.