Comunali Catanzaro, sequestrate schede elettorali

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha sequestrato tutte le schede di voto nelle elezioni comunali a Catanzaro del 6 e 7 maggio. Il sequestro è stato disposto dal pm Gerardo Dominijanni, il quale sta conducendo l'inchiesta su presunti episodi di compravendita di voti, nei quali sono indagati un consigliere eletto del Centrodestra e altre due persone.

Il sequestro delle schede, secondo quanto hanno riferito ambienti della Procura della Repubblica, ha carattere probatorio e ha lo scopo di riscontrare l'ipotesi di reato di corruzione elettorale che è stata formulata.



Gli stessi ambienti, comunque, hanno riferito che il sequestro delle schede non ha alcun effetto sulle procedure elettorali.



Il sequestro, effettuato in tutti i 90 seggi allestiti per le elezioni, è stato eseguito dal personale della Digos, che ha prelevato la documentazione negli uffici della Commissione centrale elettorale dove giovedì era stata effettuata la proclamazione del sindaco eletto, Sergio Abramo, del Pdl, e l'ha portata in Questura.