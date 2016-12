Candidato morto, è polemica sui soccorsi

foto Da video Correlati Candidato sindaco muore in comizio 08:59 - E' polemica sui tempi dei soccorsi al candidato sindaco di Rizziconi, Raffaele Anastasi, morto per un malore. Al 118 di Reggio Calabria era arrivata la richiesta di soccorso poco dopo le 20 di ieri. L'unica ambulanza disponibile in quel momento era quella di Oppido Marmetina, distante poco meno di 20 chilometri da Rizziconi. - E' polemica sui tempi dei soccorsi al candidato sindaco di Rizziconi, Raffaele Anastasi, morto per un malore. Al 118 di Reggio Calabria era arrivata la richiesta di soccorso poco dopo le 20 di ieri. L'unica ambulanza disponibile in quel momento era quella di Oppido Marmetina, distante poco meno di 20 chilometri da Rizziconi.

Inviata sul posto, non ha fatto in tempo ad arrivare, perché, per accelerare i tempi, da Rizziconi era stata chiamata una ambulanza privata. Dal 118 perciò è stata richiamata l'ambulanza ed è stato allertato il pronto soccorso di Polistena per avvisare che Anastasi sarebbe arrivato a bordo di un mezzo privato.



Anastasi un mese fa era stato ricoverato, sempre per problemi cardiaci, prima nell'ospedale di Polistena e poi in quello di Catanzaro .