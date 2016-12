Cosenza, confessa il delitto: ho ucciso mio marito e mia figlia, poi ho tentato il suicidio

foto Getty 19:51 - Domenica Ruggiano, moglie e madre di Vincenzo e Rosa Genovese, uccisi venerdì a Villapiana, ha confessato il delitto. La donna ha poi tentato il suicidio, ma si è soltanto ferita. La donna ha ammesso di essere stata lei ad assassinare marito e figlia a conclusione di un'interrogatorio nell'ospedale di Rossano. Riguardo al movente, la Ruggiano ha parlato genericamente di "contrasti col marito". - Domenica Ruggiano, moglie e madre di Vincenzo e Rosa Genovese, uccisi venerdì a Villapiana, ha confessato il delitto. La donna ha poi tentato il suicidio, ma si è soltanto ferita. La donna ha ammesso di essere stata lei ad assassinare marito e figlia a conclusione di un'interrogatorio nell'ospedale di Rossano. Riguardo al movente, la Ruggiano ha parlato genericamente di "contrasti col marito".

Nessuna misura cautelare è comunque al momento stata decisa per la donna. Il Procuratore di Castrovillari, Franco Giacomantonio, ha detto che "il fermo di Domenica Ruggiano non è tecnicamente possibile e che dovrà essere il gip ad emettere la misura cautelare". Di fatto, dunque, al momento, Domenica Ruggiano, pur avendo confessato un duplice omicidio, è libera.



Il procuratore ha precisato: "Esamineremo gli atti e valuteremo i tempi e i modi della richiesta al gip della misura cautelare nei confronti di Domenica Ruggiano. Ci sono pochi dubbi che la sua confessione sia veritiera, ma in casi come questi bisogna procedere con molta cautela". Nei confronti della donna, dunque, non è stato disposto alcun piantonamento, ma soltanto una vigilanza fissa per evitare che possa ripetere il tentativo di suicidio già messo in atto subito dopo il duplice omicidio.



In un primo momento la donna aveva fornito una versione diversa e molto strana che, evidentemente, non aveva convinto gli inquirenti. Parlava infatti di un estraneo che era entrato in casa e aveva sparato contro Vincenzo Genovese e la figlia Rosa. La donna aveva anche detto che, in stato di shock, subito dopo il delitto era andata a letto, seppur lievemente ferita. L'allarme era stato dato verso le 20 da un passante che aveva visto il cadavere di Genovese.



L'interrogatorio a conclusione del quale Domenica Ruggiano ha confessato è stato condotto dal pm della Procura di Castrovillari, Maria Grazia Anastasia, che ha guidato l'inchiesta sul duplice omicidio sotto le direttive del Procuratore, Franco Giacomantonio.



Riguardo il movente Domenica Ruggiano ha parlato di contrasti col marito che si sarebbero trascinati da tempo. In merito all'assassinio della figlia la donna, che appare tuttora fortemente confusa, non ha fornito, invece, spiegazioni.