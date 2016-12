Omicidio nel Cosentino, morti padre e figlia

foto Ansa 00:07 - Due persone, padre e figlia, sono morti a Villapiana, nel Cosentino. La moglie è gravemente ferita ed è stata trasportata al vicino ospedale di Rossano. Secondo una prima ipotesi degli investigatori potrebbe trattarsi di un delitto in ambito familiare. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia. - Due persone, padre e figlia, sono morti a Villapiana, nel Cosentino. La moglie è gravemente ferita ed è stata trasportata al vicino ospedale di Rossano. Secondo una prima ipotesi degli investigatori potrebbe trattarsi di un delitto in ambito familiare. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia.

Le vittime sono Vincenzo Genovese, di 67 anni, agricoltore, e la figlia Rosa, di 26, commessa. La donna ferita è Domenica Ruggiano, di 54 anni, moglie dell'uomo e madre della ragazza.



Il fatto è successo in una casa di campagna isolata, posta tra il paese e la frazione "scalo". Uno dei corpi si trova fuori dall'abitazione. Sulla dinamica i carabinieri stanno svolgendo accertamenti. Nella famiglia, secondo quanto si è appreso, c'erano da diverso tempo dei dissidi.



Donna ferita: "Ha sparato un estraneo"

Sarebbe stato un estraneo a sparare, a Villapiana, contro Vincenzo Genovese e la figlia Rosa ed il fatto sarebbe successo di mattina. Lo ha detto ai carabinieri Domenica Ruggiano. La donna ha anche detto che subito dopo il delitto lei è andata a letto. L'allarme è stato dato verso le 20 da un passante che ha visto il cadavere di Genovese. La donna è in stato di shock. Il suo racconto è al vaglio dei carabinieri.



La testimone ha riferito inoltre di aver sentito di colpi d'arma da fuoco mentre si trovava in casa e di essere uscita fuori sentendo la figlia chiedere aiuto. Giunta all'esterno della casa è stata raggiunta da un colpo alla gamba ed avrebbe visto un uomo fuggire. I coniugi Genovese hanno un'altra figlia che non vive con loro.