Sbarco di immigrati nella Locride: un morto

foto LaPresse 10:41 - Un immigrato è morto a Locri, in uno sbarco di clandestini afgani sulla spiaggia della cittadina calabrese. Carabinieri e polizia, intervenuti sul posto, hanno trovato sulla battigia il cadavere di un uomo dell'apparente età di 40 anni. Soccorso in acqua anche un altro clandestino, rimasto ferito, le cui condizioni non sono state giudicate gravi. Gli scafisti avrebbero gettato in mare gli immigrati ad alcune decine di metri dalla riva.

I soccorritori hanno portato in salvo 35 clandestini, ma del gruppo dovrebbero far parte una cinquantina di persone in tutto. Non è stata invece rintracciata alcuna imbarcazione.