Crotone, ucciso un 25enne: testa fracassata

foto Ansa 15:59 - Un giovane di 25 anni, Valentino Vona, è stato ucciso a Petilia Policastro, nel Crotonese. Il cadavere presenta una vasta ferita alla testa ma non è stato ancora accertato se la vittima sia stata uccisa con una fucilata o con un colpo di accetta. Il corpo di Vono, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine per piccoli reati, è stato trovato vicino ad un deposito di legna dello zio.

Il padre ucciso nel 1999

Il padre della vittima, Domenico Vona, di 48 anni, era stato assassinato il 19 aprile del 1999 con un colpo di pistola di piccolo calibro al torace. Per quell'omicidio furono accusati i nipoti di Domenico, Giuseppe e Salvatore Vona, di 40 e 33 anni, che agirono per contrasti sull'uso di terreni da pascolo. Solo Giuseppe è stato condannato, anche in appello, per il delitto. In precedenza, nel luglio del 1996, Domenico Vona aveva sparato due colpi di fucile caricato a pallini contro il nipote Giuseppe ferendolo non gravemente.



Forse assassini visti dal fratello della vittima

Uno dei fratelli di Valentino Vona avrebbe visto gli autori dell'omicidio. I due fratelli, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri del Comando provinciale di Crotone, stamani si sono recati a casa dello zio, in una zona di campagna, per caricare della legna su un furgone. A un certo punto, i due hanno visto avvicinarsi altre persone e, immaginando le loro intenzioni, sarebbero fuggiti. Valentino, però, è stato raggiunto ed ucciso.