'Ndrangheta, arrestati due boss latitanti: erano nascosti nel bunker-arsenale

Giuseppe Ferraro e Giuseppe Crea, ricercati di 'ndrangheta latitanti rispettivamente dal 1998 e dal 2006, sono stati arrestati dalla polizia in provincia di Reggio Calabria. I due erano nascosti in un bunker, all'interno del quale gli agenti hanno trovato un vero e proprio arsenale di armi. "Oggi è un'altra bella giornata per tutti e per il Paese, la giustizia ha vinto ancora una volta", ha commentanto il ministro dell'Interno Angelino Alfano.