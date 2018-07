Calabria, concussione e corruzione: arrestato sindaco di Palizzi

Arrestati alle prime ore del giorno nel Comune reggino di Palizzi il sindaco, Arturo Walter Scerbo, 56 anni, e due consiglieri comunali nell'ambito di un'inchiesta per concussione e corruzione. In manette anche un'altra persona. In totale sono 25 gli indagati.

Al sindaco Scerbo e ai due consiglieri comunali vengono contestati anche i reati di abuso d'ufficio, peculato, induzione indebita a dare o promettere utilità, falsità ideologica e tentata truffa ai danni dello Stato.



I tre amministratori pubblici, con la complicità di altri indagati, fra i quali consiglieri dimissionari e dipendenti dell'ente, avrebbero ripetutamente attinto alle casse del Comune emettendo mandati di pagamento per rimborsi di spese gonfiati a proprio favore, per liquidare a terzi prestazioni mai eseguite oppure per prestazioni diverse da quelle per cui i fondi erano stanziati. Secondo gli inquirenti, il danno procurato all'Amministrazione comunale sarebbe di circa 340mila euro.